Воробьев оценил уровень готовности Подмосковья к ремонту дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень готовности региона к плановому ремонту дорог. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 15 мая.

«Наш транспортно-дорожный цех готовился заранее и в этом году вышел в максимально возможные короткие сроки на ремонт дорог. Будут ремонтировать три тысячи километров региональных дорог. Также большие деньги мы выделяем на ремонт муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с требованиями жителей: «С 2017 года абсолютное большинство обращений мы учитываем через портал "Добродел"».

9 апреля Воробьев поручил дорожным службам региона четко спланировать подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог.

Всего до конца года планируется отремонтировать 2879 участков дорог протяженностью 3,2 тысячи километров. На эти цели будет выделено свыше 19,5 миллиарда рублей. В 37 муниципальных образованиях Подмосковья уже приступили к работам, уточняется в сообщении.