В Подмосковье отремонтируют дороги по маршрутам следования FIFA–2018

Ремонт дорог по маршрутам следования команд-участниц ЧМ-2018 стартует в Московской области в понедельник, 16 апреля, сообщается на сайте регионального правительства.

Восстановительные работы пройдут также на небольших участках дорожного полотна в городах. «Масштабные ремонтные работы на региональных и муниципальных автодорогах развернутся в конце апреля — в мае. (...) Несмотря на установившиеся положительные температуры днем, ночью еще сохраняются минусовые отметки, и дорожная одежда еще не оттаяла, особенно на дорогах вне населенных пунктов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что все дорожные службы региона полностью готовы к ремонту, контроль за качеством работ будет осуществляться через автоматизированную систему СКПДИ. «Программа позволяет контролировать весь процесс ремонта: с момента заключения контракта до приемки и оплаты. Трижды в день подрядчики фиксируют на видео каждый вид работ и затем отправляют в приложение», — пояснил министр.

9 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным службам региона четко спланировать подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог.

Всего до конца года планируется отремонтировать 2 879 участков дорог, протяженностью 3,2 тысячи километров. На эти цели будет выделено свыше 19,5 миллиарда рублей.