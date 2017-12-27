Жителям Подмосковья предложили решить судьбу дорог

Жителям Московской области предложили участвовать в выборе дорог, которые внесут в план ремонта на 2018 год. Соответствующее голосование стартовало на портале «Добродел».
Отмечается, что в список включено более 2,5 тысяч региональных и муниципальных дорог. Еще около 6 тысяч вынесены на голосование. Горожане решат, какие дороги из этих 6 тысяч будут дополнительно включены в план ремонта и комплексного благоустройства, а после окончания работ смогут оценить их качество.
На портале «Добродел» стартовало голосование по ремонту дорог в 2018 году, которое продлится до 1 февраля. В список включено более 2,5 тыс региональных и муниципальных дорожных объектов. Чтобы проголосовать, необходимо на сайте www.dobrodel.mosreg перейти в раздел «дороги», выбрать свой муниципалитет, и на вкладке «дороги на голосование» выбрать объект на карте. #НашеПодмосковье #Добродел #дорогиМО
Ранее стало известно, что в Подмосковье отремонтировали наибольшую протяженность дорог за последние 20 лет. Так, в этом году дорожного полотна улучшили на 45 процентов больше, чем в прошлом. Всего было отремонтировано более 2,2 тысячи дорог протяженностью более 3,1 тысячи километров, на это потратили свыше 18 миллиардов рублей. С нового года дорожный ремонт будет фиксироваться на видеокамеру.