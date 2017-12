Жителям Подмосковья предложили решить судьбу дорог

На портале «Добродел» стартовало голосование по ремонту дорог в 2018 году, которое продлится до 1 февраля. В список включено более 2,5 тыс региональных и муниципальных дорожных объектов. Чтобы проголосовать, необходимо на сайте www.dobrodel.mosreg перейти в раздел «дороги», выбрать свой муниципалитет, и на вкладке «дороги на голосование» выбрать объект на карте. #НашеПодмосковье #Добродел #дорогиМО

