Россиянам назвали способы вернуть интерес к сексу после стресса и потрясений

Снижение либидо — одно из частых последствий стресса и сильных эмоциональных потрясений, считает секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Екатерина Лакшми. В беседе с «Лентой.ру» она назвала доступные способы вернуть утраченный интерес к интимной близости.

Лакшми призвала не игнорировать проблемы в спальне, погружаясь в работу, заботу о детях или алкоголь. Вместо этого она посоветовала уделять приоритетное внимание заботе о себе — заниматься спортом, делом, которое приносит удовольствие, или медитировать. «Когда вы в целом почувствуете себя лучше, это может положительно повлиять на вашу сексуальную жизнь», — считает коуч.

Далее, по мнению эксперта, необходимо восстановить эмоциональную связь с партнером. Для этого она рекомендовала проводить больше времени вместе, разговаривать, выражать свою любовь и привязанность словами, нежными прикосновениями или поцелуями. Также будет полезно попробовать что-то новое и волнительное в постели, уверена Лакшми. «Это может включать в себя пробу новых поз, экспериментирование с различными фантазиями или использование секс-игрушек и ролевых игр», — подсказала секс-коуч.

Еще одно важное, по мнению Лакшми, условие для восстановления тяги к сексу — это научиться контролировать стресс. Она отметила, что в этом могут помочь различные техники релаксации, поддержка близких, умение выстраивать границы и делегировать ответственность.

Коуч подчеркнула, что восстановление полноценной сексуальной жизни после сильного стресса может потребовать времени и усилий, поэтому нужно быть терпеливым к себе и партнеру. «Могут возникнуть неудачи, но при открытом общении и готовности работать вместе, вы сможете преодолеть трудности», — резюмировала Лакшми.

Ранее сексолог Трейси Кокс раскрыла главные причины, по которым мужчины отказываются от секса. По ее мнению, такое может произойти из-за стресса, проблем с эрекцией или недовольства своей внешностью.