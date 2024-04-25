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08:30, 25 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты главные причины нежелания мужчин заниматься сексом

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Сексолог Трейси Кокс считает заблуждением, что все мужчины постоянно хотят заниматься сексом. Главные причины отказа от интимной близости она раскрыла изданию Daily Mail.

По словам Кокс, многие женщины начинают подозревать мужей в измене, если интимная жизнь сходит на нет. Однако, по ее словам, этому есть и другие объяснения. Первой причиной она назвала проблемы с потенцией, о которых мужчина не хочет рассказывать. «К несчастью для мужчин, на эрекцию влияет довольно много вещей. Диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, избыточный вес, низкий уровень тестостерона, нездоровый образ жизни, стресс и тревога. Когда эрекция не возникает первый раз, это отрезвляет. Если это повторяется вновь, большинство мужчин считают, что настал худший момент в жизни», — объяснила сексолог. Она отметила, что многие предпочитают вообще не заниматься сексом, чем вновь оказаться в подобной ситуации.

Также, по мнению Кокс, нежелание заниматься любовью может возникнуть из-за неприятия возрастных изменений тела. Она указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.

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Еще одна причина, по которой от секса могут отказываться даже молодые мужчины — низкое от природы либидо. Кокс заявила, что эту особенность легко не заметить, так как при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Однако стоит только наступить периоду воздержания, например, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.

Кроме того, отсутствие сексуального желания может объясняться психологическими факторами, отметила Кокс. В частности, сильно влияют стресс и тревога, а также детские травмы. По словам сексолога, мужчина может подсознательно избегать секса, если вырос в семье, где отец изменял матери или бил ее.

Ранее эксперт по отношениям Кристиан Грант рассказал, что привычка вставать по ночам может указывать на измену. По его словам, опросы показали, что у многих изменщиков после начала романа на стороне начинались проблемы со сном.

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      Екатерина Улитина
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