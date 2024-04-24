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05:00, 24 апреля 2024Забота о себе

Названа свидетельствующая об измене партнера привычка

Фото: Globallookpress.com

Эксперт по отношениям Кристиан Грант назвал привычку вставать по ночам одним из признаков измены. То, почему она может свидетельствовать о неверности партнера, специалист объяснил в комментарии для Daily Star.

Во время проведенного недавно опроса, организованного приложением для знакомств, 52 процента респондента признались, что у них возникали проблемы со сном после начала нового романа. Еще 15 процентов участников исследования из тех, кто изменял партнерам, рассказали, что просыпались раньше обычного, чтобы отправить сообщение любовнице или любовнику.

Грант объяснил, что у каждого человека есть собственный распорядок дня, и если в этом графике происходят необъяснимые изменения, это повод задуматься. При этом эксперт по отношениям добавил, что обращать внимание нужно даже на разовое проявление странного поведения.

Также специалист назвал повышенное внимание со стороны избранника или избранницы еще одним тревожным сигналом. Люди, которые изменяют, нередко начинают чаще обнимать и целовать партнера.

57
процентов

респондентов признались, что испытывали сильную привязанность к партнерам во время измен

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      Алиса Дмитриева
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