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01:59, 2 апреля 2024Забота о себе

Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Женщина, на протяжении 14 лет изменяющая мужу, с которым она состоит в браке уже 20 лет, объяснила в письме изданию Daily Mail, почему обманывает его.

По словам 44-летней женщины, всего у нее было восемь романов на стороне. Автор письма заявила, что отношения с любовниками наполняют ее страстью и помогают избежать рутины брака, так как они с мужем занимаются сексом только раз в неделю. При этом изменщица рада, что муж не узнал ни об одной интрижке, и не хочет уходить от него.

Мысль о том, чтобы спать только с мужем, кажется ей угнетающей, а чтобы любовники не хотели серьезных отношений, она выбирает мужчин значительно моложе. «Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь», — завила она, добавив, что с молодыми любовниками чувствует себя желанной.

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Автор письма отметила, что сейчас состоит в отношениях с коллегой. Их роман длится дольше обычного, так как женщине нравится заниматься с ним сексом. «Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально», — поделилась мечтой женщина.

Ранее психотерапевт и специалист по сексуальным расстройствам Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, который пожаловался на постоянные измены жены и ее нежелание прекращать вести себя подобным образом.

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      Александра Лисица
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