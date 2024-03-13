Мужчина пожаловался на постоянные измены жены и получил совет

Психотерапевт и специалист по сексуальным расстройствам Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, который пожаловался на постоянные измены жены и ее нежелание прекращать вести себя подобным образом. Ее слова приводит издание The Guardian.

Женщина, с которой автор письма прожил в браке 20 лет, рассказала ему, что встречалась с другим мужчиной на протяжении года. При этом даже после этого признания изменщица заявила, что не собирается прекращать этот роман. Причиной своего поведения она назвала пропавшее сексуальное влечение к мужу.

«Она оправдывала свое поведение тем, что у нее больше нет сексуального интереса ко мне. До такой степени, что она чувствует оцепенение, когда мы занимаемся сексом. При этом она говорит, что все остальное в наших отношениях идеально, — поделился эмоциями обманутый муж. — Мы оба подтянуты, хорошо выглядим, прекрасно ладим и наслаждаемся отдыхом с нашей дочерью. Но несмотря на это она не прекращает роман, потому что ей нравится секс. Мне из-за этого очень больно».

Обиженный муж добавил, что не может уговорить жену на парную терапию. Женщина считает консультацию психолога пустой тратой денег и времени, ведь исчезнувшее желание вернуть невозможно.

В ответ на письмо Коннели сразу развеяла сомнения мужчины. Она заявила, что угасшее влечение в отношениях можно вернуть. В то же время она считает, что ситуация в этом конкретном браке проблемная, и обоим партнерам придется приложить немало усилий для его спасения. Также психотерапевт задалась вопросом, почему мужчина безропотно терпит измены. «Парная терапия может помочь, но если жена не согласится, я рекомендую вам идти на терапию в индивидуальном порядке, поскольку вам явно нужна поддержка. По крайней мере, вы могли бы найти ответы на вопрос, почему вы позволяете ей так управлять собой», — посоветовала Коннолли.

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