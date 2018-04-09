Подмосковные дороги уберут и отремонтируют

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожные службы региона четко спланировать подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона», — сказал Воробьев.

Как передает РИАМО, в начале апреля дорожные службы уже перешли на весенне-летнее содержание автомобильных дорог Подмосковья: их чистят от песка и грязи после зимы, а также готовят к ремонту.

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