Москва даст Подмосковью деньги на ремонт дачных дорог

Власти Москвы предоставят в бюджет Подмосковья 3,3 миллиарда рублей на проведение капитального ремонта дорог, примыкающих к садовым некоммерческим товариществам (СНТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова во вторник, 5 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Всего у нас на территории Московской области существует более 11 тысяч садовых товариществ, в которых зарегистрировано более одного миллиона земельных участков. Из них порядка 600 тысяч принадлежат непосредственно жителям города», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что жители столицы часто жаловались на трудную транспортную доступность дачных поселков.

15 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.

Пятилетнее соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Москвы коснется порядка четырех миллионов дачников и 12 тысяч дачных товариществ. Ожидается, что на развитие дачных хозяйств будут направлять около пяти миллиардов рублей в год.