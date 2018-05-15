Воробьев проехался с Собяниным на электричке и угостил пассажиров пирожками

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин отправились с Ярославского вокзала на пригородной электричке в Сергиев Посад, чтобы оценить транспортную доступность проездов к садоводческим и дачным товариществам (СНТ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 15 мая.

«Весной и летом это направление очень популярно у дачников, большинство из которых москвичи. Губернатор и мэр беседуют с пассажирами, обсуждают транспортную доступность дач и садовых товариществ Подмосковья. Губернатор угостил попутчиков пирожками, испеченными по уникальному рецепту. Их передала бывший повар реутовской школы Нина Шерстнева», — говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы главы региона.

В июне прошлого года сообщалось, что около 1,53 миллиарда рублей из бюджета столицы будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры садоводческих и дачных товариществ Московской области в течение трех лет. Тогда отмечалось, что участие столичного бюджета в развитии инфраструктуры вокруг участков обусловлено тем, что большая их часть принадлежит москвичам.

На территории Подмосковья расположено более 11 тысяч СНТ, в которых в весенне-летний период проживают порядка четырех миллионов человек. В Сергиево-Посадском районе располагаются 672 СНТ.