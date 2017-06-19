На подмосковные товарищества дачников выделят 1,5 миллиарда рублей

Около 1,53 миллиарда рублей из бюджета столицы будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры садоводческих и дачных товариществ (СНТ) в Московской области в течение трех лет. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в понедельник, 19 июня.

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По его словам, в этом году по адресной инвестиционной программе на эти цели планируется выделить примерно 541 миллион рублей, в следующем — 334 миллиона, а в 2019-м — 655 миллионов.

Чаплин пояснил, что участие столичного бюджета в развитии инфраструктуры вокруг участков обусловлена тем, что большая их часть принадлежит москвичам.

В Подмосковье официально зарегистрировано свыше 11,5 тысячи СНТ.

Согласно результатам опроса «Левада-Центра», опубликованным 16 июня, около 20 россиян намерены отдыхать летом на даче.