Дачника в Приамурье наказали за припаркованный возле дома броневик

Жителя приамурского города Шимановск оштрафовали за то, что возле его дачи была припаркована бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. Соответствующее постановление административной комиссии мужчина предоставил РИА Новости.

Алексей Никульченов пояснил, что городская администрация ошибочно причислила машину к оборудованию и посчитала, что он, разместив ее на месте прохождения открытых ливневых каналов, совершил правонарушение. Дачник заявил, что будет обращаться в суд.

«БДРМ является транспортным средством, а значит, правовое регулирование должно определяться законом о безопасности дорожного движения», — сказал мужчина, отметив, что техника стоит на учете в Гостехнадзоре, а претензий со стороны ГИБДД не было. Сама машина накрыта пологом.

По словам Никульченова, он восстанавливает броневик. Работа над техникой является его хобби.

БРДМ-2 эксплуатируют военные более чем 50 стран, в том числе России. На шоссе машина способна развивать скорость до ста километров в час, по пересеченной местности — до 10. Производство броневика в СССР было завершено в конце 1989 года.