Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха

Примерно 20 процентов россиян в ходе опроса «Левада-Центра» заявили, что воздержатся от летнего отпуска в текущем году. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, 20 процентов респондентов будут отдыхать на даче, 21 процент — дома, занимаясь своими делами. Восемь процентов поедут в другой город, примерно такое же число — на Черноморское побережье Кавказа.

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За границу или в Крым отправятся по четыре процента респондентов. Остальные участники опроса не определились с планами на лето.

Помимо этого, 41 процент респондентов рассказали, что в июне-августе их несовершеннолетние дети/внуки останутся дома. У 18 процентов дети поедут на дачу, у 10 — отправятся с родственниками в другой город.

Данное исследование было проведено в мае среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах, расположенных в 48 регионах страны.

Ранее в июне во время опроса, проведенного сотрудниками Общественного телевидения России, стало известно, что подавляющее большинство граждан не намерено отдыхать за рубежом этим летом.

