Названо самое дешевое летнее направление отдыха в Европе

Прага оказалась наиболее бюджетным направлением отдыха в Европе текущим летом. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 13 июня.

Недельный отдых в чешской столице в июне-августе обойдется одному человеку в среднем в 44,3 тысячи рублей. В эту сумму включен перелет из России и обратно, семь ночей в четырехзвездочном отеле, аренда авто, питание, билеты в музей и покупка сувениров.

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На втором месте находятся Салоники. За путешествие в греческий город этим летом нужно будет заплатить примерно 50,5 тысячи рублей. Замыкает тройку испанская Валенсия (почти 66 тысяч рублей).

Четвертая позиция досталась Берлину, пятая — Мюнхену. Отдых в немецких городах в июне-августе будет стоить 66,2 и 77,7 тысячи рублей соответственно. В десятку рейтинга в порядке убывания также попали кипрская Ларнака, Афины, Милан, Родос (Греция) и Лиссабон в Португалии.

В марте сообщалось, что самым дешевым для туристов городом Европы был признан кипрский Пафос. В тройку лидеров также вошли Вильнюс и Рига.

