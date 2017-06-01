Почти 40 процентов россиян потратят на летний отдых более 90 тысяч рублей

Значительная часть российских путешественников заплатит более 90 тысяч рублей за летний отдых в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса Travelata.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 1 июня.

Эксперты проанализировали данные об онлайн-продажах путевок на июнь-август от 120 компаний в России. В итоге выяснилось, что свыше 90 тысяч рублей (на двух человек) за тур отдали 38 процентов отдыхающих. В сумму от 60 до 90 тысяч обошлись путевки 30 процентам граждан. Кроме того, 27 процентов заплатили за летний отдых 30-60 тысяч рублей.

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Средний чек на туры в июне-августе 2017 года составил 89 тысяч рублей для двоих, что больше, чем в аналогичный период 2016-го (79 тысяч рублей). Цена на путевки за рубеж составила 93 тысячи рублей, по России — 50,5 тысячи.

Кроме того, выяснилось, что большинство туристов (51 процент) полетят в летний отпуск парами без детей. Половина всех туров на июнь-август была куплена с проживанием по системе «все включено».

Что касается конкретных стран для отдыха, то здесь лидирует Турция. На нее пришлось 29 процентов от общего количества приобретенных на лето туров. Следом идут Греция и Кипр. России досталось четвертое место (год назад лидировали именно внутренние направления, из-за запрета на чартерные рейсы в Турцию).Тунис замыкает пятерку.

В конце мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Турцию рекордсменом в плане удешевления путевок.