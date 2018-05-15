Власти Москвы и Подмосковья договорились навести порядок на дачах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились развивать садовые некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные на территории региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 15 мая.

«У нас большое количество дачников не только по Московской области. <...> Мы посмотрели, посчитали, 80 процентов железно — это жители Москвы. У нас есть план с мэром Москвы по совместной работе, партнерству, по решению совместных проблем. И сегодня мы здесь для того, чтобы принять эту программу, которая заключается в том, что абсолютное большинство СНТ мы будем проектировать», — сказал Воробьев на встрече с дачниками СНТ «Северянин» в Сергиевом Посаде.

В свою очередь Собянин рассказал, что по каждому крупному СНТ будет проведено расследование и вместе с жителями будет выработан план действий. «В этом году мы полмиллиарда перечислим Московской области, за счет этого они что-то запроектируют, а со следующего года перечислим больше миллиарда — уже конкретно на строительство дорог», — добавил он.

Ранее Андрей Воробьев и Сергей Собянин отправились с Ярославского вокзала на пригородной электричке в Сергиев Посад, чтобы оценить транспортную доступность проездов к садоводческим и дачным товариществам.

В июне прошлого года сообщалось, что около 1,53 миллиарда рублей из бюджета столицы будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры садоводческих и дачных товариществ Московской области в течение трех лет. Тогда отмечалось, что участие столичного бюджета в развитии инфраструктуры вокруг участков обусловлено тем, что большая их часть принадлежит москвичам.