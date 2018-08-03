Губернатор Подмосковья оценил качество дорог в регионе

Качество дорог в Подмосковье можно назвать высоким, этого удалось добиться за счет постановки на учет и последующего ремонта бесхозных дорог, строительства путепроводов и новых платных участков, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 3 августа.

«В последнее время мы обеспечили прорыв в сфере федеральных, региональных и муниципальных дорог. Есть еще, конечно, бесхозные участки, но их все меньше — ставим на баланс муниципалитетов, после чего их можно ремонтировать», — сказал он.

Он добавил, что власти оцифровали все дороги, что позволяет контролировать качество их ремонта. «Если сравнивать с другими субъектами, то мы, конечно, имеем возможность инвестировать в дороги», — отметил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что правительство все время находится в поиске новых источников для дорожного строительства. «Так, недавно заключили концессию на дорогу Болтино — Тарасовка — это важнейшая хорда, она позволит вызволить из плена огромное количество жителей Мытищ, Пушкина», — добавил он.

В начале июля министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков заявил, что ремонтные работы на подмосковных дорогах ведутся с опережением графика, а качество работ тщательно контролируется.