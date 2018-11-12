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Воробьев рассказал о мерах по снижению смертности на дорогах

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В Подмосковье проводится большая работа по снижению смертности на дорогах, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе встречи с начальником управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Московской области Виктором Кузнецовым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

«Вместе работаем по наведению порядка на вылетных магистралях. Фото- и видеофиксация, установка передвижных и стационарных камер дает очень хороший эффект. У нас за пять лет — снижение смертности на дорогах в два раза», — сказал глава региона.

В частности, с начала года на дорогах было установлено более 1,2 тысячи камер видеонаблюдения. В местах видеофиксации количество транспортных происшествий снизилось на 45 процентов, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Кузнецов в свою очередь назвал важным фактором снижения смертности своевременное оказание первой помощи. Он напомнил, что с прошлого года в Подмосковье работает санитарная авиация.
«Буквально на 20 процентов за восемь месяцев упала тяжесть последствий и смертность в медицинских центрах области», — отметил он.

В начале августа Воробьев отметил высокое качество подмосковных дорог. Он отметил, что этого результата удалось достичь за счет ремонта бесхозных дорог. Глава региона добавил, что власти вкладывают в модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры значительные средства. Он напомнил, что ежегодно ремонтируются дороги, строятся новые развязки.

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