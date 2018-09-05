В Подмосковье запустили «Маршрут чистоты»

Специальные группы быстрого реагирования под названием «Маршрут чистоты» начали следить за чистотой на автобусных остановках и посадочных площадках Подмосковья, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

По словам министра, проект «Маршрут чистоты» разработан для повышения качества уборки и содержания автобусных остановок и прилегающих к ним территорий.

«Мы получаем большой запрос от жителей по содержанию остановок и прилегающей территории. (...) В состав "Маршрута чистоты" входит 44 бригады численностью более 200 человек, которые занимаются уборкой и обслуживанием автобусных павильонов, находящихся на региональных дорогах Подмосковья», — сказал Тресков.

Помимо уборки мусора, в обязанности групп входит устранение дефектов и разрушений на посадочных площадках, рассказал он. Кроме того, активисты следят за наличием урн и скамеек. При необходимости они могут покрасить павильон.

Узнать «Маршрут чистоты» можно по униформе и брендированным автомобилям. Кроме того, внести предложения и оставить комментарии по содержанию автопавильонов можно в социальных сетях по хештегам: #маршрутчистоты и #зачистыедорогиподмосковья, говорится на сайте регионального правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что область должна быть чистой и комфортной для жизни. По его инициативе реализуется программа «Чистое Подмосковье», в рамках которой проводятся антимусорные рейды. Активное участие в экологических проектах принимает молодежь Подмосковья, добавил глава региона.