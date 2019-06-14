Найден способ предотвратить инфаркты и инсульты

Ученые Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона в Великобритании определили причину ухудшения функций артерий с возрастом. Утолщение кровеносных сосудов, которое увеличивает риск инфаркта, инсульта и деменции, вызвано соединением поли(АДФ-рибозой) или PAR, которое может быть подавлено лекарственными препаратами. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи выяснили, что PAR начинает вырабатываться при повреждении клеток или их ДНК и связываться с кальцием, образуя отложения на стенках сосудов и снижая их эластичность. Такая биоминерализация лежит в основе многих сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Повышенный синтез PAR в сосудах происходит в ответ на такие повреждающие факторы, как высокое кровяное давление и курение.

Потенциальным лекарством является антибиотик миноциклин, который уже прошел испытания на безопасность. В предварительных экспериментах на крысах миноциклин подавлял выделение PAR. По словам ученых, клинические исследования с участием людей начнутся в следующие 18 месяцев. Специалисты отмечают, что патологический процесс нельзя остановить полностью, однако здоровый образ жизни играет важную роль в снижении влияния со стороны факторов риска.

22 мая сообщалось, что ученые Колорадского университета в Боулдере в США выяснили, что дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий, которые в результате не сужаются и не расширяются нормально.

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