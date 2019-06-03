Опровергнута опасность кофе для сердца

Ученые Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) выяснили, что частое употребление кофе не представляет опасности для кровеносных сосудов, как показывали предыдущие научные работы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие восемь тысяч человек. Их разделили на три группы в зависимости от количества чашек, употребляемых в день: те, кто пьет чашку в день, но не ежедневно; от двух до трех чашек в день; более трех чашек в день, в том числе тех, кто пьет 25 чашек. Люди, пьющие более 25 чашек в день, не принимали участия в исследовании, однако результаты показали, что даже 25 ежедневных чашек кофе не приводят к уменьшению эластичности артерий. При этом учитывались такие факторы, как возраст, курение, диета и артериальное давление.

Люди, которые употребляли больше кофе, чаще оказывались курящими мужчинами, регулярно употребляющими алкоголь. Это может объяснить, почему ранее демонстрировалась связь между высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большими ежедневными дозами тонизирующего напитка.

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