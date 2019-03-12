Названа неизбежная опасность для сердца и сосудов

Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и вдыхаемые беременными женщинами, могут навредить развитие сердечно-сосудистой системы плода. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты изучили влияние однократного воздействия аэрозоля диоксида титана на кровеносную систему самок крыс и их плодов в течение первого, второго и третьего триместра. Результат сравнивали с состоянием животных, вдыхавших чистый отфильтрованный воздух.

Оказалось, что на ранних сроках беременности загрязняющие вещества оказывают значительное воздействие на органы кровообращения плода, в частности на главную артерию — аорту — и пупочную вену. На поздних сроках твердые частицы отрицательно повлияли на размер эмбриона, поскольку ограниченный кровоток способствовал уменьшению поступления питательных веществ в плод.

По словам ученых, данные свидетельствуют, что беременные женщины должны избегать городские районы с сильным загрязнением воздуха и оставаться дома, если на улице наблюдается высокий уровень смога.

Однако, согласно прогнозам, к 2025 году мировое производство наноразмерных частиц диоксида титана достигнет 2,5 миллиона тонн в год. Помимо того двуокись титана широко используется при изготовлении многих продуктов личной гигиены, включая солнцезащитные средства и пудры для лица.

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