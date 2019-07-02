В России захотели продлить жизнь онкобольным

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости увеличить до 60 процентов долю онкобольных, которые выживают в течение пяти лет после постановки диагноза. Об этом она заявила в ходе выступления на микросимпозиуме «Ядерная медицина», передает ТАСС.

По ее словам, это позволит увеличить показатель средней продолжительности жизни россиян.

Голикова также отметила, что с 2019 по 2024 год нужно на 23 процента снизить смертность россиян от болезней системы кровообращения, в частности — от инфаркта миокарда. Она добавила, что смертность от новообразований должна снизиться на восемь процентов.

Кроме того, по словам Голиковой, не менее 63 процентов случаев злокачественных заболеваний должны выявляться на 1-2 стадии.

Перечисленные цели Голикова обозначила в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», на который до 2024 года в общей сложности планируется выделить более 1,7 триллиона рублей. В частности, он предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена сама Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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