Тюменские медики научатся выявлять предрасположенность к болезням сердца

В Тюменском кардиоцентре появилась генетическая лаборатория, позволяющая со стопроцентной вероятностью узнать о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам руководительницы отдела по связям с общественностью кардиоцентра Елены Гущиной, основная задача лаборатории — в определении наследственной предрасположенности к заболеваниям. «Пока здесь выполняются пробные постановки в небольшом объеме, но уже в ближайшее время все желающие смогут пройти необходимое генетическое тестирование», — отметила она.

Гущина добавила, что специалисты также смогут проводить исследования на инфекции, передаваемые половым путем, вирусные заболевания, грибковые и паразитарные инфекции и многое другое.

В пресс-службе кардиоцентра также отметили заявили, что подобные лаборатории уже существуют в Тюмени, однако только это учреждение будет плотно заниматься генетическими исследованиями в области кардиологии.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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