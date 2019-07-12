Найдено средство против старения и рака

Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) обнаружили механизм, который ухудшает регенеративные способности кишечника в процессе старения. Блокировка этого механизма позволяет улучшить состояние органов пищеварения и снизить риск развития злокачественных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress.

В ходе исследования специалисты вырастили органоиды — трехмерные культуры тканей, которые являются моделью кишечника. Оказалось, что стволовые клетки со временем перестают выполнять функцию обновления кишечных тканей, при этом ключевую роль в этом патологическом процессе играют клетки Панета. Последние выполняют защитную, антибактериальную функцию, однако с возрастом начинают выделять сигнальные молекулы, препятствующие регенерации.

Ученые показали, что молекула-ингибитор, называемая Notum, воздействует на сигнальный путь Wnt, который регулирует эмбриогенез, дифференцировку клеток и развитие злокачественных опухолей. Подавление Notum с помощью препаратов омолаживало стволовые клетки и способствовало восстановлению функций кишечника у лабораторных животных, которым давали химиотерапевтические препараты с тяжелым побочным действием.

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