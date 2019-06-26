Раскрыт новый механизм старения

Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы. Оказалось, что снижение выработки специфических белков подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса — органа, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Показано, что тимус (вилочковая железа) в наибольшей степени продуктивен после рождения и производит все разнообразие лимфоцитов, однако с возрастом становится менее эффективен. У пожилых людей дисфункция этого органа приводит к менее эффективной работе иммунной системы, при этом увеличивается восприимчивость к инфекциям и развитию рака.

Оказалось, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. Исследователи выяснили, что у старых людей снижена выработка костного морфогенетического белка BMP4, а также белкового комплекса активина. В результате в вилочковой железе происходит потеря зрелых эпителиальных клеток и уменьшается производство Т-лимфоцитов.

По мнению исследователей, результаты работы помогут разработать стратегии по временному улучшению состояния тимуса и восполнению разнообразия Т-клеток.

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