Назван эффективный против старения фрукт

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарского института биоинформатики выяснили, что природные соединения в гранатах и других фруктах способствуют замедлению определенных возрастных процессов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты клинических исследований показали, что уролитин А улучшает функционирование митохондрий в клетках скелетных мышц, которые начинают терять силу и массу при достижении 50-летнего возраста. Уролитин А образуется в кишечнике человека при поступлении эллаготанинов (содержится в зернах и соке граната).

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 60 пожилых людей, добровольцы сначала приняли однократную дозу уролитина в количестве 250-2000 миллиграмм или плацебо. Ученые не отметили никаких побочных эффектов, после чего разделили участников на четыре группы. Первые три в течение 28 дней получали различные дозы уролитина: 250, 500 и 1000 миллиграмм. Четвертая группа была контрольной — и в ней принимали плацебо.

Оказалось, что уролитин стимулирует митохондриальный биогенез, при котором клетки увеличивают массу митохондрий. При этом соединение способствует очищению клетки от дефектных органелл. У молодых людей этот процесс активен, однако с возрастом он замедляется, вызывая саркопению — дегенеративные изменения скелетной мускулатуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!