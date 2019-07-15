Больных раком детей бесплатно проконсультируют на Камчатке

В Камчатском крае онкобольным детям будут проводить онлайн-консультаций с врачами ведущих клиник страны в течение семи дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Камчатского края.

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Так, если при медосмотре ребенка у врачей появляется подозрение на онкологическое или гематологическое заболевание, то его сразу госпитализируют. В случае выявления рака ребенку в течение семи дней будет обеспечена онлайн-консультация специалистов центра имени Д. Рогачева и центра имени Н.Н. Блохина, по итогам которой будет приниматься решение о лечении в регионе, либо отправке ребенка за пределы Камчатского края. Данный алгоритм работы уже согласован с Минздравом.

Кроме того, в августе специалисты московского центра здоровья детей РАМН проведут проверку качества медицинской помощи онкобольным детям на Камчатке. До конца года в регионе планируется провести детскую диспансеризацию. Для этого в отдаленные районы направят выездные бригады.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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