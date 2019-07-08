Медведев напомнит регионам об их ответственности за проведение диспансеризации

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила премьер-министра Дмитрия Медведева напомнить регионам об их ответственности за проведение диспансеризации, передает «Интерфакс».

По информации агентства, Голикова рассказала о проблемах, связанных с проведением диспансеризации в стране. По ее словам, Оренбургская область, город Севастополь и Чукотский автономный округ все еще не утвердили перечни медицинских организаций, на базе которых будет проводиться диспансеризация.

Кроме того, Голикова отметила, что в 16 регионах поиск перечня медицинских организаций затруднен, и только в 14 регионах графики прохождения диспансеризации в вечернее время и в субботу удалось утвердить.

«В некоторых субъектах мы видим формальный подход к организации этого процесса», — заключила она.

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В связи с этим вице-премьер обратилась к Медведеву с просьбой напомнить регионам «об их ответственности за организацию этой работы». Медведев, в свою очередь, заявил о готовности подписать необходимое поручение и довести его до сведения всех высших должностных лиц в субъектах России.

Согласно ожиданиям Голиковой, диспансеризацию и профессиональные осмотры в этом году должны пройти 62 миллионов россиян.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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