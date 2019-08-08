Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года.

В 2018 году число детей со злокачественными образованиями увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2017 годом. Число детей с подобными заболеваниями в возрасте от 0 до 14 лет составило 21 248 человек — на 4,3 процента больше, чем в 2017 году.

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Число детей от 15 до 17 лет составило 5 707 человек в 2018 году. В 2017 году этот показатель был ниже на пять процентов. В 2008 году — ниже на 36,9 процента.

В Росстате агентству пояснили, что речь идет «о всех детях в возрасте от 0 до 16 лет», которые состоят под диспансерным наблюдением.

В 2017 году российские медики подготовили программу национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Это стало известно после предложения Владимира Путина реализовать общенациональную программу по борьбе с раком. Стратегия подразумевает принятие мер по борьбе с раком до 2030 года.

Национальная программа направлена на снижение общей смертности от онкологических заболеваний, обеспечение раннего выявления таких заболеваний, а также повышение доступности и качества медпомощи. Она предусматривает лекарственное обеспечение пациентов, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь. Так, в рамках программы в регионах создадут региональные клинико-диагностические центры, введут системы автоматизированного контроля качества исследований. Кроме того, планируется изучение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, а также сотрудничество с общественными организациями, которые защищают больных раком и их права.

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