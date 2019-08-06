Названы регионы с нехваткой врачей-онкологов

В государственных клиниках девяти регионов России работают меньше 20 врачей-онкологов в каждом, из-за чего рак выявляют на поздних стадиях. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Так, на весь Ненецкий автономный округ, где проживают 44 тысячи человек, приходится всего один врач, а на Чукотке с населением 49 тысяч человек — три врача. В Республике Алтай на 218 тысяч населения приходятся шесть онкологов, в Еврейской автономной области — девять онкологов на 162 тысячи человек, в Калмыкии — 12 на 275 тысяч человек. В Магаданской области, где проживают 144 тысячи человек, работают 12 онкологов, в Республике Тыва с населением 322 тысячи человек — 14, в Камчатском крае (314 тысяч человек) — 16, в Хакасии (537 тысяч человек) — 19 врачей.

В еще 22 регионах насчитывается менее 35 онкологов. Как пишет РБК, столько врачей этой специальности работают в московском медуправлении Управления делами президента. Там, где меньше всего онкологов, более 40 процентов онкозаболеваний выявляют на третьей и четвертой стадии, что снижает шансы пациентов на выздоровление.

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В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что за последние три года численность врачей-онкологов увеличилась на 12,9 процента, при этом согласно статистическим сборникам министерства — на 9,5 процента. Численность детских онкологов увеличилась на 29,8 процента, утверждают в министерстве. Там также заявили, что выявление злокачественных новообразований больше зависит от «онкологической настороженности» врачей других специальностей, а также наличия современного диагностического оборудования в больницах.

В департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты населения Ненецкого округа сообщили, что в регионе предусмотрена всего одна ставка онколога, и она занята. Там пояснили, что первичную диагностику и программы диспансеризации пациенты проходят в Ненецкой окружной больнице и Центральной районной поликлинике у врачей разных специальностей. Также в регионе летом работают мобильные бригады, которые осматривают население отдаленных регионов. При выявлении злокачественного новообразования пациентов направляют в больницу. Для получения высокотехнологичной помощи их доставляют в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. В остальных регионах пока не ответили на запрос РБК.

Ранее в России изменился самый смертоносный вид рака — Минздрав назвал таким заболеванием рак пищевода. В июне министерство называло таким заболеванием рак поджелудочной железы.

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