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России предсказали резкий рост смертности от онкологии

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Детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся. Об этом «Известиям» сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его словам, после принятия пакета законов по лекарственному обеспечению начали исчезать препараты, ежедневно необходимые для лечения больных. Образовался дефицит не только дорогостоящих медикаментов для химиотерапии и лечения, например, лимфобластных и миелобластных лейкозов, но даже простейших средств сопроводительной терапии вроде 10-процентного хлорида натрия.

«Мы направили письмо в Минздрав о том, что отсутствуют простейшие препараты для химиотерапии — в частности, цитозин-арабинозид, которым лечатся миелолейкозы. В ответ нам предложили подбирать альтернативные схемы лечения. Это примерно то же самое, что сказать: "Если у вас нет парашюта, выбирайте альтернативные методы спасения"»,— сказал Масчан.

Он отметил, что решить проблему можно через закупку препаратов государством и в последующем через изменение законодательства. Также необходимо привлечь на российский рынок иностранных производителей с репутацией.

Ранее врачи рассказали об основных симптомах рака. Среди них: резкая потеря веса, беспричинное повышение температуры тела, волны усталости и сонливости. Головная боль с тошнотой и рвотой, вялость, нарушение сознания, иногда проблемы с речью, памятью и зрением — это признаки возможного рака головного мозга.

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