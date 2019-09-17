Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что хирургическое вмешательство было проведено в апреле. Актрисе вскрыли череп, чтобы добраться до опухоли. Тогда ей поставили диагноз «злокачественное новообразование головного мозга».

После операции у актрисы возникли сильные головные боли и поднялось давление. Она вернулась из Германии в конце июня.

16 сентября сосед Заворотнюк рассказал, что летом у ее дома в поселке «практически каждый день» дежурила скорая.

Ранее сообщалось о том, что у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Отмечалось также, что медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы, которая находится в коме. 13 сентября стало известно, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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