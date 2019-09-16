Сыгравший Константина в «Моей прекрасной няне» актер высказался о Заворотнюк

Российский актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Его слова приводит Teleprogramma.pro в понедельник, 16 сентября.

Артист заявил, что не понимает, как такое могло произойти. «Это какой-то ужас», — отметил он.

«Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», — добавил Смолкин. По его словам, у него и Заворотнюк были приятельские отношения и артистка никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем.

Ранее в понедельник стало известно, что у Заворотнюк, которая находится в московской больнице, начались тяжелые осложнения — развились полиорганная недостаточность и пневмония. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

14 сентября сообщалось, что на фоне ухудшения состояния Заворотнюк врачи прекратили ее интенсивное лечение. О том, что она находится в реанимации, стало известно 13 сентября. Отмечалось, что у актрисы последняя стадия рака мозга.

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