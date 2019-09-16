У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы.

По данным канала, муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у ее постели.

Ранее 16 сентября были подсчитаны траты на лечение Заворотнюк в частной московской клинике. По данным источника «Комсомольской правды», перед госпитализацией на счет пациента родственники вносят от восьми тысяч евро. Эта сумма расходуется на анализы, исследования, операции. Пребывание в палате реанимации стоит от одной тысячи евро в сутки. Таким образом, стоимость пребывания Заворотнюк в клинике может оказаться не меньше 20 тысяч евро.

14 сентября стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что это может быть связано с формой опухоли головного мозга у актрисы, — из-за того, что Заворотнюк впала в кому, возможности провести ей операцию уже нет. «Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал», — уточнил врач.

13 сентября сообщалось, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что актриса сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

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