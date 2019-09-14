Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Сообщается, что ранее Заворотнюк выписали из больницы в Польше, поскольку дальнейшее лечение ей было противопоказано. Артистка обращалась в несколько клиник, но лишь одно медучреждение в Москве согласилось принять ее. В субботу, 14 сентября, ей прекратили специализированную терапию.

Ранее 14 сентября стало известно, что Заворотнюк частично парализовало. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, но «любое вмешательство может быть опасно». Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, стало известно 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

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