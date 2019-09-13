Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

Актриса Анастасия Заворотнюк не была госпитализирована, заявил ее директор. Об этом сообщает РИА Новости пятницу, 13 сентября.

Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации. «Она ответила: "Бред. Отстань"», — передал он.

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга, и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, однако сама актриса их не комментировала.

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