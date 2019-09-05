Анастасия Заворотнюк промолчала в ответ на вопрос о раке

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк оставила без ответа вопрос журналиста о ее здоровье на фоне слухов о том, что она борется с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что Заворотнюк промолчала после вопроса о проблемах со здоровьем и заявила, что в настоящее время не может принимать участие в каких-либо мероприятиях. Журналисты отметили, что голос артистки «звучал хрипло, как у очень больного человека».

В конце августа стало известно, что Заворотнюк отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Журналисты решили, что 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком, однако представитель актрисы заявил, что она занимается оформлением гражданства США своим детям.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!