Агент пропавшей со сцены Заворотнюк ответил на слухи о раке у актрисы

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на печатный журнал «Тайны звезд».

Журналисты решили, что 48-летняя Заворотнюк борется с раком головного мозга. Актриса Ирина Сотикова, заменившая коллегу в спектакле «Все мужчины делают это», прошедшем 8 августа в Санкт-Петербурге, заявила, что «Анастасия приболела».

Представитель актрисы заявил, что Заворотнюк отменила свое выступление не в результате проблем со здоровьем, а из-за оформления американского гражданства своим детям: «Ребята оформляют документы. Петя (фигурист Петр Чернышев, супруг Заворотнюк — прим. «Ленты.ру») же американец, вот и девочкам гражданство оформляет».

Заворотнюк вышла замуж за Чернышева в 2008 году. В октябре 2018-го у них родилась дочь Мила. От предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у актрисы двое детей — Анна и Майкл.

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