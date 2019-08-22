От Никаса Сафронова потребовали десятки тысяч евро за его утонувшую картину

От художника Никаса Сафронова требуют 70 тысяч евро за его же картину, которая пострадала во время затопления мастерской. Об этом сообщает издание «Собеседник».

«Несколько картин мне дали люди, которым я их в свое время продал. Две из них пострадали очень серьезно. Я предложил переписать их заново, сделать авторский повтор. Один человек согласился, а второй не хочет — требует денег. Придется возвращать 70 тысяч евро — именно за такую сумму он у меня купил работу в конце 90-х», — рассказал Сафронов.

Он пояснил, что у него нет расписок и каких-либо юридических обязательств с владельцем полотна, но обязался вернуть деньги.

Художник отметил, что затопившая его соседка во время инцидента отказывалась помогать вынести картины, объяснив это тем, что ей нельзя таскать тяжести. «Но в своей квартире она постоянно все переставляет, я постоянно это слышу», — добавил он.

Мастерскую Сафронова затопило в ночь 3 августа. Там находилось около 200 картин, которые несколько часов плавали в воде.

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