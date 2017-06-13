У художника Никаса Сафронова украли iPhone 7 с тысячами уникальных фотографий

У российского художника Никаса Сафронова похитили телефон. Об этом во вторник, 13 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Вор вытащил iPhone 7 из кармана куртки Сафронова. Как рассказал телеканалу РЕН ТВ сын художника Лука Затравкин, в устройстве находились 12 тысяч уникальных фотографий.

Инцидент произошел вечером 12 июня на Тверской улице.

«Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию», — заявил источник. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили данную информацию, не уточнив имя потерпевшего.

«13 июня в 00:30 в полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что 12 июня с 20:20 до 20:30 неизвестное лицо похитило из кармана его куртки принадлежащий ему мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 ("Кража") УК России», — отметили в полиции.

Никас Сафронов — заслуженный художник России, народный художник Республики Дагестан. Известен в том числе тем, что рисовал портреты многих политических и общественных деятелей и артистов шоу-бизнеса, после чего дарил картины прототипам.

