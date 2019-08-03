Картины Никаса Сафронова утонули

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова, пострадали несколько сотен картин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сына художника — Луку.

«В мастерской находились порядка 200 картин, большинство из них пострадало от затопления. Картины несколько часов плавали в воде», — рассказал он. Точный размер причиненного ущерба пока неизвестен, но, по его словам, он оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Также, кроме картин, пострадали некоторые книги Сафронова.

Квартиру, где располагается мастерская, затопило в ночь на субботу. Вину возлагают на соседей сверху. «Комсомольская правда» сообщает о некой женщине по имени Ирина, которая живет этажом выше.

«У нее в квартире воды было по щиколотку в 22:00, когда она вернулась домой. Вроде бы прорвало трубу с горячей водой. Как она говорит, сразу перекрыла воду, позвонила в ЖЭК и там ей ответили, что она все сделала правильно и утром придет слесарь. После этого Ирина легла спать, ничего не сообщив Никасу», — рассказал помощник художника Иван.

Сам Сафронов возмущен тем, что жильцы дома не вызвали аварийную службу. «Ущерб не только материальный, но и психологический. Я столкнулся не только с безалаберностью, но и с возмутительной черствостью», — признался он.

Никас Сафронов — заслуженный художник России, народный художник Республики Дагестан. Известен в том числе тем, что рисовал портреты многих политических и общественных деятелей и артистов шоу-бизнеса, после чего дарил картины прототипам.

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