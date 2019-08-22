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В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку

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Лайма Вайкуле и Игорь Крутой

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что никакого конфликта между артисткой и продюсером Игорем Крутым из-за музыкальных фестивалей нет. Его слова передает РИА Новости в четверг, 22 августа.

«Никакого конфликта нет. [Фестиваль] "Новая волна" ушла, Лайма пришла», — объявил Яковлев.

Ранее в четверг сообщалось, что Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле. Продюсер поведал, что в 2015-м он пытался вернуть фестиваль «Новая волна» в Юрмалу, откуда тот переехал в Сочи, однако Вайкуле запланировала провести в том же городе свое музыкальное мероприятие «Лайма Рандеву». «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — отметил Крутой, призвав артистку не заявлять, что он катит на нее бочку «несправедливо».

Месяцем ранее Вайкуле рассказала, что из-за истории с фестивалями ее отношения с Крутым испортились, поскольку продюсер считает ее предательницей. По ее словам, организовать «Рандеву» ей предложили власти Юрмалы после ухода «Новой волны».

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Предыстория: Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле и дал певице совет
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