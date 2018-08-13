Вайкуле пожаловалась на злобных коллег и заявила о зомбировании людей

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала реакцию людей на ее отказ выступать в Крыму. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает РИА Новости.

«Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят. Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления», — заявила исполнительница.

Она добавила, что ей все равно, чем закончится этот скандал, и пожалела своих коллег. «Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто», — сказала Вайкуле.

В субботу, 11 августа, Вайкуле дала интервью, в котором ее спросили, согласилась ли бы она посетить Крым с гастролями. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила певица, у которой латвийское гражданство.

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