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Слова Лаймы Вайкуле о Крыме предложили воспринимать «в меру своей испорченности»

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Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле отказалась посещать Крым за любые деньги. Об этом она заявила украинскому изданию «Думская».

«Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила гражданка Латвии Вайкуле. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Позднее директор певицы Алексей Яковлев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал историю со словами певицы «раздутой». «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно».

17 июля артисты театра «Квартет И» заявили, что не собираются выступать в Крыму из-за проблем, которые могут возникнуть у них на Украине. «Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же я не буду ездить туда?» — сказал актер Ростислав Хаит.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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