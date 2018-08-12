Культура
 
Последние новости
Убийство отца тремя дочерьми оказалось заранее спланированным
Министр финансов задумался о частичном отказе от доллара
Россия и страны Каспия не пустят в регион чужих военных
Футболист «Анжи» поведал о бутербродах с майонезом вместо обедов
НАСА запустило миссию к Солнцу со второй попытки
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Футболист повздорил на поле с одноклубником и пожалел
Москвичам гарантировали бабье лето 
Минобороны рассекретило тайный приказ Сталина бомбить Берлин
Новости партнеров

В Крыму восприняли «без слез» отказ Лаймы Вайкуле приезжать с концертами

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что отказ Лаймы Вайкуле давать концерты в Крыму местные жители воспримут «без слез». Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник, представляющий Крым в нижней палате российского парламента, намекнул, что популярность Вайкуле на территории субъекта не очень велика. «Песни Лаймы Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому ее заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слез», — сказал Бальбек.

Также депутат обвинил Вайкуле в «демонстративной лжи». Он уверен, что слова исполнительницы о том, что европейским подданным запрещено въезжать в Крым, не соответствуют действительности. «Правда, исполнительница, возможно, не знает, что как раз таки европейцы сюда ездят толпами — и выступают, и общаются с людьми», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что, несмотря на подобные высказывания, певицу не будут заносить в «черные списки» или «поливать грязью». «Население Крыма давно убедилось, что есть друзья полуострова, есть враги, а есть те, кто ждет команды. Видимо, Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны», — пояснил депутат.

Ранее 12 августа Вайкуле заявила, что не будет посещать Крым, какую бы сумму ей ни предложили за выступление. «Нам запрещено», — сообщила она, имея в виду свое латвийское гражданство. Позднее директор исполнительницы отметил, что эта реплика в восприятии большинства была «перекручена» и «раздута».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хабенский стал врагом Украины
Звезды «О чем говорят мужчины» зареклись ехать в Крым
Слова Лаймы Вайкуле о Крыме предложили воспринимать «в меру своей испорченности»
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»

«Хранителем знаний становится старшая самка»

Почему альфа-самцы теряют лидерство
03:17Сегодня

Умер автор книги десятилетия Видиадхар Найпол

03:3411 августа

Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна

08:3210 августа

В новой серии «Простоквашино» Шарик решил «запостить котика» Матроскина в свой блог

Культура09:4210 августа

Это тоже мы

Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
00:55Сегодня

Слова Лаймы Вайкуле о Крыме предложили воспринимать «в меру своей испорченности»

16:0510 августа

«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде

20:42 9 августа

Актриса из «Счастливы вместе» вышла из комы и открыла глаза

Культура00:04 3 августа

Видели ночи

Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
19:5210 августа

Умер художник Николай Никогосян

13:0510 августа

Мария Алехина из Pussy Riot проигнорировала запрет и сбежала из России

12:37 8 августа

Aphex Twin выпустил опасный для здоровья клип

Россия
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели и что с этим делать
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
Минобороны рассекретило тайный приказ Сталина бомбить Берлин
ФСИН опровергла информацию о якобы покинувшем Салехард Сенцове
Появилось видео ДТП со скорой в Москве
Рассказавшая об освобождении Сенцова журналист усомнилась в своих источниках
Все материалы
Мир
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
Россия и страны Каспия не пустят в регион чужих военных
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Дональд Трамп на присяге планировал заменить Библию книгой о бизнесе
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Названо имя угонщика самолета в США
Все материалы
Бывший СССР
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
В Крыму ответили на желание Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой
Президент Украины трижды ошибся в первой строчке гимна Украины
На Украине предложили создать санитарную границу с «феодальной» Россией
Казахстан разъяснил слухи о военных базах США на Каспии
Все материалы
Экономика
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Россия проиграла Европе торговый спор
Названы причины падения курса рубля
Трампа заподозрили в намерении обвалить доллар
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за твитов
Все материалы
Силовые структуры
Тариэл ОнианиЗатаившийся дракон
Главный вор Грузии проиграл войну мафии. Его возвращения ждут все авторитеты
Слуги господа
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Убийство отца тремя дочерьми оказалось заранее спланированным
Владельцев детсада арестовали после сообщений о связывании детей
Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
Все материалы
Наука и техника
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Историческую миссию NASA к Солнцу отложили в последний момент
НАСА запустило миссию к Солнцу со второй попытки
НАСА ответило на угрозу прекращения поставок РД-180
В России захотели американские сверхзвуковые технологии
Все материалы
Спорт
Победа или смерть
Эскобар жил футболом. И был готов за него убить
Футболист повздорил на поле с одноклубником и пожалел
В МОК усомнились в необходимости хоккея на Олимпиаде
Обещавший не играть за «Спартак» россиянин сыграл за «Спартак»
«Как попал в единоборства? Мне приказали»
Соперники зовут этого белоруса Питбуль. Он мечтает о Голливуде
Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских
Тренер разорившегося «Анжи» призвал перестать уничтожать гибнущие клубы
Все материалы
Культура
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»«Хранителем знаний становится старшая самка»
Почему альфа-самцы теряют лидерство
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Умер автор книги десятилетия Видиадхар Найпол
Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна
Слова Лаймы Вайкуле о Крыме предложили воспринимать «в меру своей испорченности»
«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде
Умер художник Николай Никогосян
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Самый добрый» российский космонавт на МКС очаровал пользователей со всего мира
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Американец тайно снимал детей в бассейне и поплатился
Хакеры нашли способ остановить сердце
Все материалы
Ценности
Лучший друг Микки-Мауса
Император Японии считал себя богом и развязал кровавую войну
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
В «Сокольниках» покажут индийскую моду
В Томске прошел модный показ смирительных рубашек
Американцы одели ребенка в хиджаб ради выгоды
От актрисы-мусульманки потребовали сменить религию за фото в бикини
Все материалы
Путешествия
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами
В самолет с российскими туристами ударила молния
Туристка сняла пограничника на видео и отправилась мыть туалет в камере
В республике Коми пробегут ультрамарафон
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Все материалы
Из жизни
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Взрыв iPhone после ремонта попал на видео
Больную параличом женщину выставили из маникюрного салона из-за трясущихся рук
Строитель пробил голову металлическим штырем и выжил
Юный именинник нырнул в торт и загорелся
Все материалы
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Японцы превратили новый Suzuki Jimny в крошечный «Гелик»
Появились изображения приборной панели обновленной «Гранты»
Найден рекордсмен по количеству штрафов ГИБДД
Все материалы
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У москвички украли дверь за миллион рублей
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
Все материалы