В Крыму восприняли «без слез» отказ Лаймы Вайкуле приезжать с концертами

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что отказ Лаймы Вайкуле давать концерты в Крыму местные жители воспримут «без слез». Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник, представляющий Крым в нижней палате российского парламента, намекнул, что популярность Вайкуле на территории субъекта не очень велика. «Песни Лаймы Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому ее заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слез», — сказал Бальбек.

Также депутат обвинил Вайкуле в «демонстративной лжи». Он уверен, что слова исполнительницы о том, что европейским подданным запрещено въезжать в Крым, не соответствуют действительности. «Правда, исполнительница, возможно, не знает, что как раз таки европейцы сюда ездят толпами — и выступают, и общаются с людьми», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что, несмотря на подобные высказывания, певицу не будут заносить в «черные списки» или «поливать грязью». «Население Крыма давно убедилось, что есть друзья полуострова, есть враги, а есть те, кто ждет команды. Видимо, Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны», — пояснил депутат.

Ранее 12 августа Вайкуле заявила, что не будет посещать Крым, какую бы сумму ей ни предложили за выступление. «Нам запрещено», — сообщила она, имея в виду свое латвийское гражданство. Позднее директор исполнительницы отметил, что эта реплика в восприятии большинства была «перекручена» и «раздута».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!