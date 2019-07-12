Вайкуле оправдалась за «предательство» Игоря Крутого

Певица Лайма Вайкуле рассказала о причинах конфликта с российским продюсером Игорем Крутым. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

По ее словам, отношения с Крутым испортились после того, как она создала фестиваль «Лайма Рандеву» в Юрмале. Артистка отметила, что Крутой считает ее предательницей, и злится на ее, однако такая позиция несправедлива.

Вайкуле подчеркнула, что с предложением организовать новый фестиваль вместо переехавшей в Сочи «Новой волны» ей предложили власти города. «Они меня поддерживают, и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это», — объяснила певица.

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В июле 2018 года стало известно о старте нового международного конкурса в Юрмале. Его главным идеологом стала Лайма Вайкуле. Среди приглашенных гостей были Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ани Лорак, Семен Слепаков, Нино Катамадзе, Лолита и Тамара Гвердцители.

Фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале с 2002 по 2014 год, а затем переехал в Сочи, так как власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за того, что они выразили поддержку российской внешней политике в вопросе принадлежности Крыма. Худрук конкурса Игорь Крутой принял решение перенести музыкальную площадку в Россию.

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