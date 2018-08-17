На Лайму Вайкуле поищут компромат

Российские власти взялись за полную проверку правомерности концертной деятельности Лаймы Вайкуле после ее слов о том, что она не готова выступать в Крыму. Об этом сообщает Starhit.

Как заявил руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при главном управлении МВД России по Москве Александр Хаминский, зарубежные артисты должны соблюдать определенные правила.

«Любому иностранному гражданину, работающему на территории РФ, нужно оформлять простую рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными», — сказал он.

По его словам, это касается также и бесплатных выступлений. В данный момент органы собирают фотографии и видеозаписи выступлений певицы в России, чтобы установить факт нарушения закона. Если они докажут, что она незаконно работала в РФ, ей грозит штраф и выдворение из страны.

«Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле — это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем», — подчеркнул Хаминский.

Ранее в августе в одном из интервью Вайкуле спросили, готова ли она выступить в Крыму. Она ответила, что как европейскому гражданину (у нее гражданство Латвии) ей это запрещено, поэтому она не сможет дать концерт на полуострове. В России это вызвало скандал, ее слова восприняли враждебно, коллеги начали массово критиковать певицу.

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