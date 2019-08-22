Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле и дал певице совет

Композитор и продюсер Игорь Крутой высказался о конфликте с певицей Лаймой Вайкуле, произошедшем из-за музыкального фестиваля. Его слова передает газета «Аргументы и факты» в четверг, 22 августа.

По словам Крутого, в 2015 году он работал над возвращением фестиваля «Новая волна» в Юрмалу, откуда мероприятие переехало в Сочи. В эти же сроки Вайкуле запланировала в Юрмале собственный фестиваль «Лайма Рандеву». «Показывая тем самым, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу», — подчеркнул продюсер.

Крутой добавил, что «каждый из нас живет по своей совести», и призвал артистку «не заявлять, что он несправедливо катит на нее бочку».

В июле Вайкуле заявила, что ее отношения с Крутым испортились после создания фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале. Она отметила, что композитор считает ее предательницей, и объяснила, что организовать мероприятие ей предложили власти города после того, как «Новая волна» переехала в Сочи.

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